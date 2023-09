Liga: l’Athletic Bilbao rimuove la bandiera spagnola dalle carte EA Sports dei suoi giocatori

Arrivano immagini curiose dalla Spagna: l’Athletic Bilbao infatti, nell’ultimo match di campionato contro il Cadice, ha posato prima del fischio d’inizio con le proprie carte EA Sports, in un’iniziativa pubblicitaria della LaLiga con il loro sponsor nominale. E fin qui tutto normale, ma la particolarità è stata data dal fatto che i baschi sono stati l’unica squadra di tutto il campionato a farlo senza bandiere .

Come riferisce Marca, questa è stata una richiesta del club per evitare problemi con i propri tifosi. I responsabili della promozione non hanno avuto problemi a togliere le bandiere in basso a destra ed i giocatori biancorossi sono apparsi solo con lo scudetto del club. Sono state cancellate 10 bandiere spagnole e una del Ghana, squadra per cui gioca Iñaki Williams. Il club non ha offerto alcuna comunicazione ufficiale al riguardo, né prima che i suoi giocatori posassero con le card di EA Sports né dopo che fosse stata rivelata la cancellazione delle bandiere.