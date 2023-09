Liga 2023/2024: stavolta la remuntada non riesce al Barcellona, 2-2 in casa del Maiorca

Il Barcellona non va oltre il pari nella settima giornata della Liga 2023/2024, in casa del Maiorca. Gli uomini di Xavi vanno sotto già al minuto 8′, con la rete del “pirata”, ex Lazio, Vedat Muriqi. Al 41′ Raphinha la pareggia, ma prima dell’intervallo i padroni di casa vanno nuovamente in vantaggio: questa volta Muriqi mette l’assist per Prats, che firma il 2-1. Nel secondo tempo i blaugrana provano a rimontarla, ma contrariamente a quanto successo pochi giorni fa col Celta Vigo, non vanno oltre il pareggio. Fermin Lopez la pareggia al 75′, per il risultato finale di 2-2. Barcellona sempre prima, che domani potrebbe essere superato da Girona e Real Madrid. Maiorca che sale in quindicesima.