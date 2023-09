Juventus, Milik: “Gol importante perché ci ha regalato la vittoria”

Arkadiusz Milik ha commentato ai microfoni di Dazn, la vittoria della Juventus per 1-0 contro il Lecce grazie alla sua rete. “Il gol è stato importante perché ci ha dato la vittoria. Era importante che dopo la sconfitta col Sassuolo riuscissimo a conquistare i tre punti. Sono contento, il gol mi dà fiducia. Abbiamo fatto fatica in queste prime giornate, ma a volte capita. Sappiamo di poter migliorare, dobbiamo giocare meglio ma serve tempo. E’ una vittoria importante in casa, dove non possiamo perdere punti”.

Poi ha concluso: “C’è concorrenza, ci sono giocatori forti in Serie A. Io faccio il mio, mi concentro su cosa devo fare. Se il mister mi fa entrare devo fare il massimo, idem se gioco dall’inizio. Mi concentro su me stesso, la stagione è lunga e vedremo cosa succederà”.