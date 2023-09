Juventus-Lecce 1-0, D’Aversa: “Decisioni arbitrali sbagliate, si può vedere meglio ma no alibi”

“C’è rammarico per la deviazione evidentemente di Rabiot sul calcio d’angolo. Si può valutare anche se c’è un fallo di mano, non deve per forza intervenire il Var. Credo che stasera delle valutazioni siano state sbagliate, però non abbiamo perso per gli episodi arbitrali, nessun alibi”. Così Roberto D’Aversa a Dazn dopo la sconfitta del suo Lecce in casa della Juventus: “Nei miei giocatori c’è correttezza, Kaba posso garantire che non voleva simulare. Perdiamo un giocatore importante per questi due gialli, a volte si può vedere meglio, ma guardiamo avanti, non mi va di creare alibi ai miei giocatori”.

Sulla partita: “La partita è stata equilibrata, potevamo pareggiarla, abbiamo fatto poco in attacco ma a livello difensivo abbiamo concesso poco. Loro venivano da una sconfitta e non era facile, ma sapevamo che sarebbero partiti forte e che il risultato doveva arrivare solo per merito nostro senza pensare a loro demeriti”.