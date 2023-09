Liga 2023/2024: remuntada incredibile del Barcellona col Celta Vigo, da 0-2 a 3-2 in 8 minuti

Il Barcellona conquista la una delle più incredibilei vittoria della sua storia, passando da 0-2 a 3-2 contro il Celta Vigo nel match della sesta giornata di Liga. Ospiti in vantagio già al 19′, con Jorgen Strand Larsen. Gara che non pare aprirsi ancora di più fino al 76′, quando Douvikas raddoppia. Tutto finito? Assolutamente no, perché in 8 minuti si compie la rimonta blaugrana. Minuto 81′ Lewandowski, minuto 85′ ancora Lewandowski e minuto 89′ Joao Cancelo: 3-2 il risultato finale, in una remuntada quasi storica per i ragazzi di Xavi, che ritornano in testa al campionato, con 16 punti. Celta giù in 17esima.