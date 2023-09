Sassuolo-Juventus, Allegri: “Abbiamo giocato leggeri di testa, importante vincere contro il Lecce”

“Espulsione di Berardi? Andiamo sulla partita, da questa sconfitta bisogna soltanto imparare. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Avevamo un po’ staccato la testa, l’abbiamo pagata a caro prezzo”. Queste le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo. “Ci sono dei momenti in cui dobbiamo fare meglio, oggi è la parte finale, ma le avvisaglie c’erano state già ieri. Martedì abbiamo una partita in casa importante (col Lecce, ndr), dobbiamo cercare di trovare i tre punti”.