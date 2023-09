Liga 2023/2024: il Real Madrid ritorna alla vittoria, 2-0 contro il Las Palmas

Il Real Madrid ritorna alla vittoria in Liga 2023/2024 dopo la pensate sconfitta arrivata pochi giorni fa nel derby cittadino contro l’Atletico Madrid. Al Bernabeu arriva il Las Palmas, che però non sembra mai poter afferrare la partita in maniera importante. Gara che rimane in equilibrio fino all’ultima azione del primo tempo, quando l’ex Milan Brahim Diaz mette dentro il passaggio di Lucas Vazquez, subentrato all’infortunato Alaba. Nel secondo tempo, di testa, raddoppio Joselu, su assit di Rodrygo: 2-0 il risultato finale. Real adesso secondo, a 18 punti.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Davanti ai blancos c’è soltanto il Girona, che vince rimontando il Villarreal. Sottomarino giallo in vantaggio al 49′ col rigore di Parejo, rimonta ospite in 5 minuti con Dovbyk ed Eric Garcia. Girona primo, in solitaria, a 19 punti. Infine, pareggio tra Athletic Bilbao e Getafe. A Berchiche ed Inaki Williams rispondono Latasa e Gaston Alvarez: 2-2 ed un punto a testa.