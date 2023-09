Milan, Loftus-Cheek: “Felice per il gol e per i tre punti”

Il Milan continua la marcia a caccia dall’Inter anche grazie alle prestazioni di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese in quel di Cagliari ha messo a segno il primo sigillo con la maglia del Diavolo. Dopo la partita l’ex Chelsea ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Loftus-Cheek: “Sono molto felice. I tre punti sono molti importanti e sono arrivati dopo un match difficile. Dopo lo svantaggio siamo rimasti in partita, mostrando una grande reazione. Sono contento del primo gol e spero ne arrivino altri. Prima della partita ci eravamo detti che passare in vantaggio sarebbe stato importante. Abbiamo creato occasioni, ma sono andati avanti loro. Alla fine, l’abbiamo ribaltata e sono orgoglioso della squadra Vogliamo lottare per il titolo e queste partite sono da vincere. È un successo che ci dà fiducia, è stata una bella notte per noi“.