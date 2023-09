Cagliari-Milan 1-3, i rossoneri rimontano i sardi: la reazione di Mauro Suma (VIDEO)

di Christian Poliseno 29

Il Milan continua a vincere e lo fa in casa del Cagliari per 1-3. Gara iniziata in salita per i ragazzi di Pioli, con la rete sarda di Zito Luvumbo. Nel finale del primo tempo però, il Milan la ribalta con le reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Qui di seguito la telecronaca di Mauro Suma.