Liga 2022/2023: vittoria per Atletico, Espanyol, Real Sociedad e Siviglia

4 le gare disputate nel sabato di Liga 2022/2023. Si inizia il primo pomerggio, con la sconfitta casalinga del Rayo Vallecano contro la Real Sociedad. Ospiti che trovano il vantaggio già al quarto d’ora con Sorloth, e che poi raddoppiano dopo la mezz’ora con Barrenetxea. 2-0. Vince invece in casa l’Espanyol, a cui basta il minimo sforzo per battere il Real Betis: 1-0, decide il gol in chiusura di primo tempo da Martin Braithwaite. 3-0, con gol tutte nella prima mezz’ora, per l’Atletico Madrid contro il Real Valladolid. A segno Morata, Griezmann ed Hermoso. Posticipo serale tra Siviglia e Cadiz che termina 1-0. Da segnalare un gol annullato per fuorigioco a Lamela al minuto 45’+2′, mentre nel secondo tempo è stato espulso il tecnico dei casa Jorge Sampaoli. Nel finale poi, viene espulo per doppia ammonizione Alejo, che concede anche il rigore che deciderà il match. La marcatura, porta il nome di Ivan Rakitic al minuto 89′.