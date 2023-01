Probabili formazioni Sampdoria-Udinese: diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Udinese, match della diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 22 gennaio. Un lunch match tutto da seguire al Ferraris con due squadre che prima della sosta avevano stati d’animo e ambizioni radicalmente diverse. Ora qualcosa è cambiato, soprattutto per i friulani che devono invertire la rotta per non scivolare giù in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà l’esito finale di una partita che può rivoluzionare la metà bassa della classifica? Scopriamolo insieme.

SAMPDORIA – L’elenco degli indisponibili contro l’Empoli era lungo: Andrea Conti, Manuel De Luca, Nicola Murru, Ignacio Pussetto, Fabio Quagliarella e Simone Trimboli. Difficilmente Stankovic ritroverà qualcuno.

UDINESE – La rivoluzione annunciata da Sottil nel post partita col Bologna potrebbe ripartire da Samardzic e Deulofeu. Più qualità per una squadra che non riesce più ad avere quell’impatto fisico che nella prima parte di stagione era stata devastante.

Le probabili formazioni Sampdoria-Udinese

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Verre, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini.

Ballottaggi: Gabbiadini 60% – Montevago 40%.

Indisponibili: Colley, Quagliarella, Gabbiadini (in dubbio)

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Bijol, Becao, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Ballottaggi: Makengo 60% – Asrlan 40%,

Indisponibili: Masina.

Squalificati: –