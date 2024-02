“Legends – Ci vediamo a Napoli”, Colonnese e Policano ospiti della terza puntata su Sportface TV

Il Napoli è tornato. Prima vittoria sulla panchina azzurra per Francesco Calzona. I campioni d’Italia passeggiano a Reggio Emilia, segnando 6 gol dopo il vantaggio dei padroni di casa e facendo un sol boccone del Sassuolo. Il match, i protagonisti e tanto altro sono stati al centro della terza puntata della seconda edizione di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface e andata in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), Napoflix (canale 86) e on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it). Per l’occasione la padrona di casa Jolanda De Rienzo, accompagnata dai fedelissimi compagni di viaggio Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, ha accolto in studio due ospiti d’eccezione: Roberto ‘Rambo’ Policano e Francesco ‘Ciccio’ Colonnese.

Una grande prova d’orgoglio da parte del Napoli che, spiega Policano, “una volta andato in svantaggio, non si è demoralizzato e ha continuato a macinare gioco e creare occasioni. È un risultato che crea entusiasmo in vista della gara contro la Juventus, che sarà determinante per rientrare nella corsa per l’Europa”. Oltre alla tripletta di Victor Osimhen, la sfida contro il Sassuolo ha visto anche il ritorno di Khvicha Kvaratskhelia: nel 6-1 complessivo, il georgiano ha segnato due gol. “Quest’anno ha trovato più difficoltà perché le squadre avversarie hanno imparato a conoscerlo – prosegue Policano –. Ma questa doppietta può dargli fiducia”. Secondo Francesco Colonnese “si è visto un Napoli compatto, ed è un ottimo segnale. Tutto la squadra ha giocato bene”. L’ex difensore partenopeo dice la sua anche sulla lotta scudetto: “La Juventus pensava di poter vincere, ma ha mollato mentalmente dopo lo scontro diretto. L’Inter ha dimostrato in quella gara di essere molto più forte. I nerazzurri stanno facendo bene nonostante l’addio di Brozovic, Dzeko e Handanovic. Anzi, paradossalmente, questo ha fatto rendere meglio i giovani a disposizione di Inzaghi, che, quando sono chiamati in causa, si mostrano sempre all’altezza dei titolari”.

Se la lotta al titolo sembra avere già un vincitore, non si può dire lo stesso per la corsa Champions. La conferma di Osimhen incute ottimismo in Alessandro Renica: “Victor è un giocatore determinante per il Napoli. Si è visto nelle ultime tre partite, contro Barcellona, Cagliari e Sassuolo, in cui sembra tornato quello dello scorso anno, anche sotto l’aspetto della condizione. Se è veramente così, gli azzurri possono tornare in corsa per un posto in Champions League”. Più scettico invece Raffaele De Fusco: “Il Napoli ha troppe squadre davanti e, realisticamente non penso che riuscirà a recuperarle tutte”. Troppi punti persi per strada, forse a causa di una fase difensiva da rivedere. “Gli azzurri – conclude Di Fusco – hanno subito una decina di gol che con un difensore all’altezza di Kim non sarebbero stati presi”.