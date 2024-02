Parigi 2024, Macron: “Bagno nella Senna? Sì, ma non dico quando”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha promesso oggi che si tufferà anche lui nella Senna in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Eccome! Sì, ci andrò. Però non vi dico la data, se no rischio di ritrovarvi tutti“, ha detto ai cronisti che gli chiedevano se intendesse, come già promesso dalla sindaca Anne Hidalgo, tuffarsi nel fiume parigino in vista delle Olimpiadi. La prima cittadina parigina aveva infatti dichiarato: “Mi tufferò proprio sotto all’Hotel de Ville, al Pont Marie, dove il bagno diventerà stabilmente consentito dopo i Giochi. Sarà un bel tuffo, carico di simboli. Se Emmanuel Macron vuole venire ovviamente sarà il benvenuto“. Il bagno nella Senna, che si praticava abitualmente ai tempi dell’Ancien Regime, è vietato da un secolo a Parigi, esattamente dal 1923, da una disposizione del prefetto.

Per le Olimpiadi, come da programma, il nuoto tornerà nella Senna: le prove di triathlon e di nuoto in acque libere partiranno dal centralissimo ponte Alexandre III. L’anno scorso, però , gli organizzatori si trovarono di fronte gravi inconvenienti durante i test organizzati in vista dei Giochi. In particolare furono costretti ad annullare due prove di triathlon a causa di un episodio di inquinamento provocato da un’inattesa pioggia estiva. Dal 2016, lo stato francese, il Comune e la Regione hanno investito circa 1,4 miliardi di euro per rendere balneabili la Senna e la Marna, suo affluente.