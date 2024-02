Calcio a 5 femminile: due test contro l’Ucraina per la Nazionale italiana

Dopo aver vinto il 3 Nations Tournament di Salo, superando le padrone di casa della Finlandia e la Svezia, la Nazionale di futsal femminile torna a giocare in Italia. Lunedì 18 (ore 20) e martedì 19 marzo (ore 19) al PalaMazzola di Taranto le azzurre affronteranno infatti l’Ucraina in un doppio test match. Il bilancio complessivo sorride alle azzurre, capaci di imporsi per 4 volte su 8, con 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma Italia-Ucraina è soprattutto quanto accaduto a giugno del 2022: la Nazionale, infatti, pochi mesi dopo lo scoppio del conflitto che vedeva coinvolto il popolo ucraino, ospitò a Bologna la squadra di futsal femminile impegnata da lì a stretto giro nella Final Four dell’Europeo, permettendole di svolgere una settimana di preparazione.

In quell’occasione Italia e Ucraina disputarono anche un test amichevole, l’ultimo fra queste due squadre in ordine cronologico: al Palasport di Prato le azzurre si imposero per 2-1 con i gol di Boutimah e Borges. Le due selezioni si ritroveranno a Taranto a poco meno di due anni dall’ultima volta: giovedì 14 marzo, presso la Sala Specchi del Comune del capoluogo pugliese, si terrà inoltre la conferenza stampa di presentazione dell’evento.