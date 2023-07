Lecce, ufficiale l’acquisto di Rafia dal Pescara

Hamza Rafia è un nuovo calciatore del Lecce. Il club salentino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dal Delfino Pescara 1936. Il centrocampista classe ’99, anche ex Juventus, ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria.