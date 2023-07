Tuffi, Vittorioso alla Gazzetta: “Body shaming da Rai? Non ho ricevuto scuse”

di Valerio Carriero 27

Dopo il polverone sollevato da alcune frasi pronunciate dai telecronisti Rai durante la gara di tuffi ai Mondiali di Fukuoka, parla Giulia Vittorioso, una delle ragazze colpite dalle offese. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, l’atleta azzurra ha manifestato la sua incredulità. “Sono a Roma e non riesco ancora a capire perché hanno tirato in ballo il mio nome – spiega – L’ho sentito con le mie orecchie, mi ero appena collegata”.

Vittorioso smentisce legami di parentela con Leonarduzzi (“Mai sentito”) e non nasconde l’amarezza per non aver ricevuto delle scuse. “Assurdo. Nemmeno Massimiliano (Mazzucchi, ndr) che mi conosce bene. La punizione mi sembra il minimo”. Alla domanda se procederà con una denuncia, Giulia risponde così: “Non lo escludo, deciderò cosa fare assieme ai miei genitori che sono molto arrabbiati. Sono cresciuta in una famiglia di sportivi, mio padre è stato un atleta del Settebello, ha vinto un bronzo Europeo e ha disputato le Olimpiadi di Sidney. Che cosa mi ha detto? Che queste cose non possono esistere, non devono accadere”, conclude.