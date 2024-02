Liga, l’Athletic Bilbao vince e convince: 4-0 al Maiorca prima della semifinale di Copa del Rey

L’Athletic Bilbao torna a vincere dopo aver collezionato un punto in due partite. La formazione basca travolge 4-0 il Maiorca e si porta a quota 45 punti in classifica, a -2 dal Barcellona (impegnata domani con l’Alaves). Al 3′ e al 16′ Berchiche realizza la doppietta che indirizza un match sempre in controllo con il 62% di possesso palla. Nella ripresa la musica non cambia. Al 62′ Guruzeta realizza il tris e all’89’ il neo entrato Muniain sigla il definitivo 4-0. Un successo prezioso per il morale per l’Athletic che il 7 febbraio scenderà in campo contro l’Atletico Madrid nella semifinale di andata di Copa del Rey al Civitas Metropolitano.