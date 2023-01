Lecce-Milan, i convocati di Baroni: assenti in tre

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Milan, valida per la 18^ giornata di Serie A 2022/2023. Rosa quasi al completo per l’allenatore dei pugliesi, che dovrà rinunciare solamente ai tre centrali Pongracic, Dermaku e Cetin, out per infortunio. Di seguito la lista completa.

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Umtiti, Pezzella.

Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Maleh, Hjulmand.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling.