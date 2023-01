Short track, Europei 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming prima giornata

Il programma, con l’orario e la diretta streaming della prima giornata agli Europei 2023 di short track. Tutto pronto nell’anello di ghiaccio di Gdansk, in Polonia, per la rassegna continentale. Queste le gare previste oggi: Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri donne e uomini; quarti di finale Mixed Team Relay; quarti di finale 1500, 500 metri donne e uomini. Appuntamento questa mattina, venerdì 13 gennaio, a partire dalle ore 10. Le gare saranno trasmesse in tv dai canali di Eurosport, in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

