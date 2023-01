Inter-Napoli, Inzaghi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alle 12:30 di martedì 3 gennaio. L’Inter tornerà in campo mercoledì 4 gennaio alle 20:45 per la sedicesima giornata di Serie A in occasione della sfida contro il Napoli. Un big match da non sbagliare in ottica Scudetto e che Inzaghi presenterà alla vigilia. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV (disponibile anche su Dazn) e sui canali digitali ufficiali del club. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA