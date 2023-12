Lecce, Gallo: “Contro l’Inter non si può sbagliare, è una grande squadra”

Il laterale del Lecce Antonino Gallo commenta ai microfoni di Telerama la partita contro il Frosinone: “È stata una bella partita, l’importante è aver portato i punti a casa, la vittoria mancava da un bel po’. Siamo partiti molto bene all’inizio per provare a sbloccare subito il match. Però anche il Frosinone è una bella squadra, hanno giocato bene, ma è importante aver preso i 3 punti e finalmente abbiamo regalato una gioia ai nostri tifosi“. Ora si prepara una grande sfida, quella contro l’Inter: “È una squadra che devi affrontare nel modo giusto, se sbagli atteggiamento rischi di prendere 5 o 6 gol subito, giustamente è una partita bella è una grande squadra e tutti ci teniamo a fare una partita di livello con le grandi squadre”. Ai tifosi: “La cosa che dico ai tifosi è che non è mai mancato il loro sostegno, sto qui da 4 anni e mezzo, e quello di Lecce è un pubblico veramente caloroso, a me piace molto perché questa caratteristica mi esalta. Dico di stare tranquilli e speriamo quest’anno di portare un’altra bella salvezza come lo scorso anno e speriamo di fare bene quasi tutte le partite e di non sbagliare atteggiamento”.