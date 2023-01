Nuovo innesto per la Primavera della Lazio, che ha prelevato dalla Nocerina il giovane Balde Mahamadou. Classe 2004, il suo contratto è stato depositato nella giornata di venerdì 13 gennaio e sarà subito a disposizione del tecnico Sanderra. Balde Mahamadou è il fratello di Keita, ex conoscenza della Serie A attualmente in forza allo Spartak Mosca.