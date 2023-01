Eredità, ghigliottina: la parola vincente di venerdì 13 gennaio 2023

Torna questa sera come ogni giorno il nuovo appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di oggi, quella di venerdì 13 gennaio 2023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, l’attesa sale alta per la ghigliottina, il gioco conclusivo della trasmissione in cui bisogna individuare quella parola che si può abbinare alle altre cinque proposte dagli autori, che le mostreranno a coppie di due parole al concorrente, che dovrà scegliere una delle due di volta in volta (quella sbagliata comporta il dimezzamento il montepremi di partenza). Il campione ha quindi un minuto di tempo per scrivere la propria parola che ritiene essere quella vincente.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi sono Concorso, Rosa, Voto, Formato e Pino di Napoli per un totale di 20.000 euro come montepremi per la concorrente Carmela. La parola vincente di stasera è Cartolina e non Nome così come scritto dalla campionessa.