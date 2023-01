Napoli-Juventus: tifosi azzurri bloccati con striscioni sugli scontri di domenica scorsa

Secondo quanto riportato dall’Ansa, alcuni gruppi di tifosi del Napoli in ingresso alla Curva B dello stadio Maradona sono stati fermati all’ingresso dell’impianto perché portavano striscioni non autorizzati. Alcuni di questi striscioni infatti, facevano riferimento agli scontri di domenica scorsa e comunque non erano autorizzati. I tifosi sono quindi stati fermati, e potranno entrare allo stadio solo dopo averli riposti.