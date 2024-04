Lazio, Tudor: “Non siamo passati, ma sono soddisfatto”

“Abbiamo fatto una grande gara, ma purtroppo non è bastato. Facciamo i complimenti a loro che sono passati, così come li faccio ai miei ragazzi per la prestazione. Ci sono tante belle cose di questa gara. Sono felice dell’agonismo, della mentalità e dei due gol. Mi dispiace per i ragazzi, ci credevamo. Eravamo là, poi è arrivato quel gol. I ragazzi sono andati oltre, ora pensiamo a recuperare bene per sabato. Volevamo dare freschezza con i cambi, ce l’abbiamo messa tutta. La strada è giusta, abbiamo vinto due gare su tre con la Juventus. Non siamo passati, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto”. Così il tecnico della Lazio, Igor Tudor, ai microfoni di Mediaset ha commentato la vittoria per 2-1 contro la Juventus, che non è stata sufficiente per raggiungere la finale di Coppa Italia. “Champions League? Sono felice dei ragazzi, abbiamo vinto tre partite su quattro in campionato e vogliamo proseguire così anche contro il Verona – ha proseguito il mister biancoceleste – Manca poco, io sono qui da un mese. Le squadre si costruiscono per un certo tipo di gioco. Ci metteremo a lavorare anche in estate cercando i profili giusti“.