Ginnastica artistica, Europei Rimini 2024: Giorgia Villa non recupera, c’è Angela Andreoli

Alice e Asia D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli. Sono loro, dopo l’impegno nel Trofeo di Jesolo, le convocate del direttore tecnico Enrico Casella (coadiuvato dal team manager Massimo Contaldo) per la squadra italiana in vista della 35esima edizione dei Campionati d’Europa di Ginnastica Artistica, in programma alla Fiera di Rimini dal 2 al 5 maggio. L’assente è Giorgia Villa, costretta a dare forfait per un attacco influenzale, come precisato dalla stessa atleta sui suoi canali social: “Ciao ragazzi, purtroppo sono qui per dirvi che non prenderò parte al Campionato d’Europa – ha esordito -. Come ben sapete la mia salute in queste settimane ha deciso di mettermi KO…Sto facendo delle visite in questi giorni per capire cosa mi è successo e cosa posso fare per star meglio! Ne ho superate tante, tanti ostacoli, tanti…non sarà sicuramente questo a buttarmi giù! È difficile, un’altra batosta ma non ci arrendiamo nemmeno questa volta…l’obiettivo resta sempre quello (con la bandiera francese ad indicare i Giochi di Parigi 2024, ndr). Grazie per tutti i bellissimi messaggi, sono davvero felice di avere tante persone vicino a me che mi aiutano! Ci vediamo presto in gara. Sempre con il sorriso. Sempre. La vostra Gio”. Tra le giovani dell’Italbaby, riflettori puntati su Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti, Artemisia Iorfino e Giulia Perotti. La formazione juniores è accompagnata dagli allenatori Tiziana Di Pilato, Diego Pecar ed Enrico Pozzo. La delegazione italiana, guidata dal consigliere federale Pierluigi Miranda, si completa con i giudici Linda Balugani e Gioconda Raguso e con lo staff medico formato dalla dottoressa Maria Conforti e dai fisioterapisti Salvatore Scintu e Beatrice Di Blasio.

Si parte giovedì 2 maggio con le qualifiche delle senior, divise in quattro suddivisioni. L’ItalGAF è stata sorteggiata nella quarta ed ultima, e comincerà il giro dalla trave, dopo l’Olanda. Al termine della giornata si saprà già l’assegnazione del titolo all around individuale senior con la proclamazione della numero uno del concorso generale europeo. Dalla classifica del concorso di ammissione poi avremo gli ottetti delle finali per attrezzo di sabato 4 maggio e le otto squadre della finale di domenica 5. Venerdì 3 maggio toccherà alla categoria juniores. La sera avremo sia il podio giovanile a squadre con le qualificate per le quattro final eight di domenica mattina sia l’incoronazione della principessa del concorso generale. Tutte le finali senior saranno trasmesse da Rai Sport (con alcune finestre su Rai Due), quelle junior invece andranno in onda su SportFace TV. Le qualificazioni saranno coperte dall’European Gymnastics con una diretta streaming sulla piattaforma SmartScoring.

• Qualificazioni senior (inclusa finale all-around individuale senior)

10:00-20:00

Suddivisione I

Suddivisione II

Suddivisione III

Cerimonia di apertura (17:45)

Suddivisione IV (ITA S. dalla trave)

Cerimonia di premiazione

Venerdì 3 maggio 2024

• Qualificazioni junior (inclusa finale per team e all-around)

10:45-20:00

Suddivisione I

Suddivisione II (ITA J. Dalle parallele asimmetriche)

Suddivisione III

Suddivisione IV

Cerimonia di premiazione

Sabato, 4 maggio 2024

• Finali di specialità senior

16:25 – 19:45

Domenica, 5 maggio 2024

• Finali di specialità junior

10:00 – 13:20

• Finale a squadre senior

15:00 – 17:04

Cerimonia di chiusura (17:30)