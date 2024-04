Juventus, Milik: “Si era messa male, felici per la finale”

“La partita si era messa male, abbiamo sofferto abbastanza contro una buona squadra. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo contenti di poter tornare a Roma per giocarci la finale”. A dirlo è l’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Lazio, che ha consentito ai bianconeri di centrare la finale di Coppa Italia. “Sappiamo di poter fare meglio, ma siamo felici di andare in finale – ha aggiunto la punta polacca, ex Milan e Napoli – Sono felice anche per il gol, sono tornato dall’infortunio e ho avuto l’occasione di giocare qualche minuto. È una bella cosa per la squadra e per i tifosi. Speriamo di riuscire a portare gioia ai tifosi tra qualche settimana”.