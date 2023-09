Brutte notizie in casa Torino durante il match contro la Lazio. All’Olimpico di Roma, poco prima della mezz’ora, il difensore Alessandro Buongiorno è finito ko per via di un problema all’adduttore della coscia destra. Costretto al cambio, al suo posto Juric ha inserito Saba Sazonov, al suo esordio in maglia granata.