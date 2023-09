MOVIOLA – Inter-Sassuolo, Darmian su Pinamonti: è fuori area, il Var conferma il tocco di palla

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Inter-Sassuolo, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Dionisi partono in contropiede e si rendono pericolosi con Matteo Darmian che va a contrasto con Andrea Pinamonti e gli impedisce di involarsi verso la porta difesa da Sommer. L’attaccante neroverde chiede il fallo. Rivedendo le immagini si nota innanzitutto come l’intervento avvenga fuori area, quindi non c’è eventuale calcio di rigore. Ma il Var controlla per un possibile fallo da ultimo uomo con conseguente espulsione e viene giudicato che il difensore nerazzurro sfiori quanto basta la palla per scagionarlo dal possibile fallo.