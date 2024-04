Atp Monaco 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 16 aprile

In territorio bavarese va in scena la quarta giornata dell’Atp di Monaco del 2024. Martedì 16 aprile andranno in scena otto partite, distribuite sui tre campi disponibili. Il via è previsto su tutti i campi alle 11:00 del mattino, con quattro partite in programma sul campo centrale, tre sul secondo e una sola sul terzo. Di seguito, ecco tutta la programmazione della giornata:

CAMPO CENTRALE – Dalle 11:00

C. Garin vs D. Koepfer

F. Auger-Aliassime vs M. Marterer

A. Shevchenko vs Y. Hanfmann

M. Huesler vs M. Topo

CAMPO 1 – Dalle 11:00

J. Rodionov vs A. Vukic

C. Ugo Carabelli vs D. Galan

I. Gakhov vs B. van de Zandschulp

CAMPO 2 – Dalle 11:00

T. Daniel vs C. O’Connell