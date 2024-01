Lazio-Roma, Cesari sul rigore: “E’ codificato, il VAR lo darà sempre”

Il rigore decisivo segnato da Zaccagni durante il derby di Roma, ha suscitato le critiche del tecnico giallorosso Jose Mourinho. Sotto la lente d’ingrandimento dell’allenatore si sarebbe la correzione VAR a seguito del contatto tr Huijsen e Castellanos. L’ex arbitro Graziano Cesari parla ai microfoni di Sport Mediaset: “C’è un tacco di Romagnoli, poi Huijsen e Castellanos vanno a cercare il pallone. Attenzione a Orsato, che dice che non è successo assolutamente nulla e manda via i giocatori della Lazio da intorno a lui. Orsato è molto vicino all’azione e sta guardando proprio lì, allunga il collo e cerca di capire. Dopo di che interviene Irrati al VAR, sicuramente c’è un calcio sul tallone. Questo è un rigore codificato, uno di quelli che il VAR darà sempre. E secondo me è rigore, certo che lo è! Ci dimentichiamo che pochi giorni fa, in Inter-Verona, è stato dato lo stesso identico rigore! Non dobbiamo stupirci. Al massimo possiamo farlo del diverso atteggiamento di Orsato in un’altra situazione, quando Cristante viene atterrato da Zaccagni alle porte dell’area. Lui dice palla ma non è così…“.