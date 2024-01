Lazio-Roma, altro problema per Dybala: al suo posto Pellegrini

Continuano i problemi fisici per Paulo Dybala. Nel corso dell’intervallo di Lazio-Roma, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024, il giocatore argentino è stato sostituito da Josè Mourinho per via di un problema che verrà approfondito nelle prossime ore. Dybala, all’uscita dal campo a fine primo tempo, ha parlato con il dottore evidentemente manifestandogli qualche problema. Al suo posto è entrato il capitano Lorenzo Pellegrini. Nelle prossime ore se ne saprà di più sulle condizioni di Paulo Dybala.