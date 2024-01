Milan, Scaroni: “Non vinciamo la Coppa Italia da tanto, quest’anno la vogliamo”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Temo sempre che giochiamo troppe partite, ma non la vinciamo da tanto e questa la vogliamo vincere per incidere il nostro nome nell’albo d’oro“. Poi su Ibrahimovic: “Zlatan l’ho visto ieri un’ora, abbiamo parlato del passato e del nostro futuro. Lui è un personaggio straordinario, può dare un grande contributo a Red Bird, perché può aprire porte che nessun’altro può aprire. La motivazione è tutto, quella della squadra fa la differenza è lui è un grande motivatore. Sono sicuro che darà un grosso contributo come ha fatto da giocatore“.