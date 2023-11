Lazio, Sarri: “Con il Bologna fatica a reagire. Milinkovic-Savic? Soluzione che può mancare”

Dopo la sconfitta contro il Bologna, valida per l’undicesima giornata di Serie A, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole dell’allenatore: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, penso che avremmo meritato il vantaggio. Il gol è stato preso in maniera troppo leggera ma parlare di approccio dopo 30 secondi non so se è casuale. Abbiamo preso gol in maniera troppo banale, poi abbiamo fatto fatica a reagire. Problema gol per noi? E’ un dato e come tutti i numeri sono poco discutibili. Bisogna prenderli in considerazione e rifletterci“.

Il tecnico biancoceleste viene interrogato poi sulla presunta mancanza di Milinkovic-Savic. “Sotto certi punti di vista è una soluzione che ci può mancare. Sotto il punto di vista del palleggio no. In certe situazione una soluzione di quel tipo ti manca“. Sarri conclude parlando della sfida di Champions League contro il Feyenoord: “E’ un’opportunità con rischio. Abbiamo sempre trovato un inferno noi a Rotterdam dal punto di vista dello stadio e spero sia la stessa cosa da noi. Spero che la nostra gente ci trasporti in questa partita“.