Lazio, la panchina di Immobile fa discutere: le reazioni della moglie e del fratello

Continua a suscitare polemica la non titolarità di Ciro Immobile dalla gara tra la sua Lazio ed il Milan. Sarri ha spiegato come l’attaccante avrebbe un affaticamento ai flessori, ma non ha convinto tutti. Tra questi tutti non sono inclusi assolutamente sia la moglie di Ciro, Jessica Melena, sia il fratello, Luigi. I due su Instagram hanno infatti postato due stories più o meno criptiche.

“La riconoscenza è un raro fiore” scrive Melena. Soltanto un’emoji che mostra disprezzo per Luigi. Ecco le due stories.