Palermo, Corini: “Sudtirol squadra difficile da affrontare”

In vista della gara contro il Sudtirol di domani alle 16.15, il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa. “Il Sudtirol è una squadra difficile da affrontare, è imbattuta, l’anno scorso è arrivata in semifinale dei playoff. Ho rivisto anche le partite che ha giocato nello scorso campionato per preparare quella di domani ed è una squadra che esula da un contesto generale in cui se fai la prestazione e sei in controllo fai risultato. A loro è difficile fare gol“, ha detto l’allenatore rosanero, che poi ha proseguito: “Sono abili sulle palle inattive e in contropiede hanno giocatori veloci, capaci di fare salire la squadra. Come abbiamo voluto la vittoria di Venezia mettendo qualcosa in più dovremo fare lo stesso anche domani con le difficoltà che abbiamo“.

Corini ha parlato anche delle assenze di Buttaro, Valente e Di Mariano, alle quali si è aggiunta quella di Insigne per febbre: “Ha partecipato alla seduta di rifinitura, ma non era al meglio. Ha 38,5 e non è recuperabile. Mateju invece è disponibile, ha smaltito la distorsione alla caviglia, ma valuterò se farlo giocare dall’inizio“. Il Palermo ha già vinto tre partite lontano dal Barbera, tante quante ne aveva vinte nell’intero scorso campionato. “Capisco che facciate riferimento all’anno scorso – ha detto il tecnico dei siciliani – ma l’anno scorso è vero anche che abbiamo perso pochissimo in trasferta. Abbiamo creato le premesse per quello che stiamo facendo quest’anno, anche con un mercato di un certo tipo. Vogliamo trasformare tanti di quei pareggi in vittorie per alzare ulteriormente l’asticella“.