Lazio, ottimismo per Immobile: obiettivo rientro con la Juventus

Ciro Immobile viaggia spedito verso il recupero dalla lesione di basso grado alla coscia destra rimediata lo scorso 17 gennaio. Il centravanti della Lazio si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali, mostrando buone sensazioni per il rientro e puntando a tornare in campo il prossimo 2 febbraio contro la Juventus, per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Mentre la squadra è rimasta a riposo dopo il successo per 4-0 sul Milan, il club ha ufficializzato i prestiti di Raul Moro all’Oviedoe Gonzalo Escalante al Cadiz.