Curling: da domani l’Italia sarà impegnata nella Bernese Cup 2023

Nella serata di domani, giovedì 26 gennaio, inizierà la Bernese Cup 2023, torneo internazionale del World Curling Tour che vedrà impegnate sul ghiaccio svizzero l’Italia femminile di curling nel penultimo appuntamento internazionale in calendario prima dei Mondiali in programma in Svezia dal 18 al 26 marzo. Dopo tre giorni di raduno a Claut, in Friuli Venezia Giulia, le azzurre partiranno domani per la Svizzera per la tre giorni della competizione. La Nazionale femminile, guidata dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart e formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti), è stata inserita nel Gruppo A insieme alle svizzere del Team Tirinzoni, le turche del Team Yildiz, le tedesche del Team Jentsch, le scozzesi del Team Farmer e le svizzere del Team Wüest. Queste le avversarie delle azzurre nella prima fase del torneo con i playoff invece al via da sabato sera alle 19 a partire dai quarti di finale.