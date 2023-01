Gigante maschile Schladming 2023, risultati e classifica prima manche: Meillard davanti a tutti, Borsotti qualificato

Si è appena conclusa la prima manche dello slalom maschile a Schladming, in Austria. Discesa monstre di Meillard che rifila oltre un secondo al favorito Kristoffersen, che si è messo in 3ª piazza. Manche perfetta dello svizzero che chiude in 1:09.95 seguito dal connazionale Caviezel a 64 centesimi. Si difende bene Kilde, mai a podio nel gigante, che con un buon 1:10.92 si mette in 8ª posizione a 1.87. Male gli italiani con Della Vite e De Aliprandini eliminati. Sorpresa Borsotti e Zingerle, scesi con la pettorina numero 28 e 58, che strappano la qualificazione piazzandosi 21° e 26°. La seconda manche partirà alle 20:45.

1. Meillard 1:09.05

2. Caviezel 1:09.69

3. Kristoffersen 1:10.11

4. Feller 1:10.57

5. Kranjec 1:10.70

6. Pinturault 1:10.74

7. Schmid 1:10.87

8. Kilde 1:10.92

9. McGrath 1:10.97

9. Brennsteiner 1:10.97

21. Borsotti 1:11.91

26. Zingerle 1:12.30

31. Hofer 1:12.51

34. Della Vite 1:12.59

40. Maurberger 1:12.76

45. De Aliprandini 1:13.08

49. Kastlunger 1:13.60

53. Vinatzer 1:13.87