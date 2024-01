Lazio-Lecce oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Lecce, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Morale alle stelle per la squadra di Sarri, reduce da due vittorie importanti a Udine e nel derby di Coppa Italia contro la Roma. I biancocelesti vanno dunque a caccia di altri tre punti per avvicinare una zona Champions ampiamente alla portata. Guai però a sottovalutare il Lecce, che già all’andata scherzò Immobile e compagni. La sfida è in programma oggi, domenica 14 gennaio alle ore 12:30. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.