Djokovic-Prizmic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Novak Djokovic se la vedrà contro Dino Prizmic nel primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Esordio non facilissimo per il campionissimo serbo, che trova sulla sua strada il forte diciottenne croato. Quest’ultimo si trova fuori dai primi cento giocatori del mondo ma ha già fatto parlare di sé nel tennis dei grandi. Nelle qualificazioni, inoltre, ha lasciato le briciole ai propri avversari, dimostrandosi carico per poter combattere ad armi pari anche contro il numero uno del mondo. Da monitorare soprattutto le condizioni del polso di Djokovic, apparso claudicante nel corso dell’ultima edizione della United Cup. I bookmakers, tuttavia, non hanno dubbi: sarà Nole a partire largamente favorito contro il promettente classe 2005. In palio per l’asso balcanico c’è un secondo turno fattibile contro uno tra la wild card di casa Marc Polmans oppure l’altro australiano Alexei Popyrin.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Prizmic scenderanno in campo domenica 14 gennaio. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Djokovic nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.