Super-G femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 oggi in tv domenica: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il secondo Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna a gareggiare all’indomani della discesa, che ha visto Sofia Goggia e Nicol Delago terminare rispettivamente al primo e al terzo posto. Presenti anche altre sette azzurre: Marta Bassino, Federica Brignone, Vicky Bernardi, Nadia Delago, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Teresa Runggaldier.

Le avversarie più temibili, in assenza della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova, sono le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, apparse in grande spolvero negli scorsi giorni. Hanno credenziali da podio anche la canadese Valerie Grenier, la neozelandese Alice Robinson, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e la slovena Ilka Stuhec. Impossibile, infine, non menzionare le svizzere Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury e Joana Haehlen.

Il secondo Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024 è in programma per la giornata di oggi (domenica 14 gennaio), con inizio fissato a partire dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Due. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.