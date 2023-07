Lazio, Klose commenta l’addio di Milinkovic-Savic: “Alla sua età avrei fatto un’altra scelta”

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e ieri annunciato come nuovo talent per Prime Video, ha commentato sulle colonne del Corriere dello Sport il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic ai sauditi dell’Al-Hilal. “Tanti giocatori stanno andando lì, onestamente non saprei dire quale sia il livello, avrò visto forse venti minuti di una partita. Se sei alla fine della carriera come Cristiano Ronaldo o Benzema è una scelta che può starci. Su Milinkovic la vedo in modo diverso, per me alla sua età sarebbe stato meglio andare in Inghilterra o Spagna. Però è una sua decisione e dobbiamo rispetterla”, ha dichiarato l’ex attaccante tedesco.