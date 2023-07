Formula E, E-Prix Roma 2023: calendario, programma, date, orari e diretta tv

E’ il week-end dell’E-Prix di Roma 2023 di Formula E: ecco allora calendario, programma, date, orari e diretta tv e streaming dell’appuntamento sul circuito cittadino della capitale. Appuntamento estivo in questo 2023 dopo le tante edizioni corse ad aprile. Si parte venerdì pomeriggio con la prima sessione di prove libere, poi sabato giornata piena sin dalle prime ore del mattino con le seconde prove libere, poi le qualifiche a poco dopo le 15:00 la gara. Essendo un double-header, domenica si replica allo stesso modo in vista della seconda gara in programma. Di seguito il programma completo con la copertura televisiva e streaming dell’evento.

E-PRIX ROMA 2023

Venerdì 14 luglio

14:30 – Prove libere rookie (Diretta su sportmediaset.it, formulae.com e canali social Formula E)

17:00 – Prove libere 1 (Diretta su sportmediaset.it, formulae.com e canali social Formula E)