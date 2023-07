Bologna, Saputo nuovo main sponsor: “Mia famiglia sempre più parte integrante”

Il nuovo main sponsor sulle maglie del Bologna sarà il marchio Saputo. Questo l’annuncio per il club rossoblù, che ha salutato Cazoo e ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per la stagione 2024-25. “Da 30 anni ormai ho iniziato a investire nello sport e in particolare nel calcio, prima a Montreal e poi a Bologna con l’appoggio costante della mia famiglia e del gruppo“, ha dichiarato Joey Saputo, il patron del Bologna. “Quest’anno abbiamo voluto che il logo Saputo comparisse sulle maglie del Bologna per riaffermare una volta di più l’impegno della famiglia nella promozione dell’attività sportiva dal punto di vista agonistico ma anche formativo e solidale. Mi piace pensare che la mia famiglia sia sempre più parte integrante del tessuto economico e sociale di questa città”, ha poi concluso.