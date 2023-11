Lazio, Immobile in pole per guidare l’attacco con il Bologna

La vittoria contro la Fiorentina in extremis ha ridato slancio alla Lazio che, adesso, prepara la trasferta di Bologna sulle ali dell’entusiasmo. In infermeria c’è solo Casale, out per un problema muscolare, e Sarri non vuole stravolgere una squadra che sembra aver trovato la propria identità. Per questo il tecnico potrebbe confermare i giocatori scesi in campo contro la Fiorentina con una sola novità, quella relativa al ritorno di Ciro Immobile che punta a riprendersi il proprio posto al centro dell’attacco mentre l’altro ballottaggio riguarda Pedro e Zaccagni, con lo spagnolo che pare in leggero vantaggio.