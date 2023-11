Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: Djokovic non sbaglia all’esordio, Etcheverry ko in due set

Novak Djokovic non sbaglia all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Il serbo batte 6-3 6-2 Etcheverry in un’ora e 25 minuti di tennis. Dopo un buon avvio dell’argentino, la testa di serie numero 1 toglie il servizio all’avversario nell’ottavo game per poi chiudere il primo parziale nel gioco successivo. Djokovic domina nel secondo set andando avanti di due break archiviando la pratica concedendo solo una palla break a Etcheverry. Esordio morbido per classe 1987 di Belgrado, che cercherà di sfruttare al meglio le sconfitte all’esordio delle teste di serie numero 2 e 3 Alcaraz, contro Safiullin, e Medvedev, contro Dimitrov. Agli ottavi di finale sarà sfida con Griekspoor, che ha dominato Fokina in due set. Tabellone piuttosto abbordabile per Djokovic, che in caso di successo con l’olandese avrebbe uno tra Altmaier, Thiem e Rune. Il potenziale quarto di finale potrebbe essere con Sinner o Rublev.

