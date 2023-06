‘L’Avversario’, Roberto Mancini è il protagonista del terzo episodio su Rai3

“Tornerei indietro se potessi”, così Roberto Mancini ricorda il Mondiale mai affrontato da giocatore, nel terzo episodio de ‘L’Avversario’, il nuovo format originale in onda lunedì 26 giugno alle 23.15 su Rai 3, con la conduzione di Marco Tardelli. Competizione iridata che continua ad essere un tabù per il ‘Mancio’, che non è mai riuscito a parteciparvi né da giocatore né – fino ad oggi – da ct della Nazionale. Ma nella puntata ci sarà spazio per tanto altro, dai molti trofei vinti prima con la Sampdoria e poi con Lazio al rapporto con l’amico di una vita, Gianluca Vialli, rievocato con un ricordo molto intimo.