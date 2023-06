Calciomercato, dalla Spagna: il Barcellona insiste per Brozovic, ma niente scambio con Kessié

Con l’addio di Sergio Busquets, trasferitosi all’Inter Miami, il Barcellona è a caccia di un calciatore per rimpiazzarlo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, è Marcelo Brozovic il sostituto ideale per il tecnico Xavi, che spinge per il centrocampista dell’Inter. I media spagnoli sono ottimisti e parlano già di una possibile chiusura la prossima settimana, specialmente perché più tarda ad arrivare la firma con l’Al-Nassr meglio è per il Barcellona. Da escludere invece un possibile scambio con Franck Kessié, che non ha alcuna intenzione di fare ritorno in Serie A dopo un solo anno in Catalogna.