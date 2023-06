Giochi Europei Cracovia 2023, Cassetta e Sussarello in finale nel padel misto: “Sogniamo l’oro”

In occasione dei Giochi Europei di Cracovia 2023, Marco Cassetta e Giulia Sussarello hanno compiuto una vera e propria impresa. Nel padel misto, la coppia azzurra ha infatti superato i più quotati spagnoli Araceli Maria Martinez e David Gala, teste di serie numero 2, qualificandosi per la finale. 6-2 4-6 7-5 il punteggio in favore di Cassetta-Sussarello, vittoriosi dopo 1h35′ a suon di vincenti (ben 96 in totale). Un successo estremamente prestigioso che gli azzurri hanno festeggiato a dovere. “Adesso non so proprio cosa dire…” ha balbettato a fine match Sussarello, visibilmente emozionata. Cassetta invece si è rivolto a lei dicendole: “Grande, grande Giulia, bellissimo, bellissimo“.

A freddo, Sussarello ha poi analizzato l’accaduto: “Questa è una cosa unica e irripetibile. Di solito quando ti va male in un torneo puoi subito rifarti la settimana seguente. Con la maglia azzurra invece non è così: non hai seconde chance e devi dare tutta te stessa. Indossarla è bellissimo e noi ci teniamo da morire“. Ovviamente non è mancato un commento sull’imminente finale: “Adesso sogniamo l’oro“. Gli azzurri se la vedranno contro la vincente del match tra i numeri uno del tabellone, gli spagnoli Canovas-Santigosa e i francesi Pothier-Leygue.